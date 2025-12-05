Служба госбезопасности Грузии заявила об успешном раскрытии шести коррупционных уголовных дел

Государственная служба безопасности Грузии объявила, что раскрыла шесть уголовных дел, связанных с коррупцией. Подробности были представлены сегодня на специальном брифинге.



1. Задержание директора школы за получение взятки



Арестован действующий директор четвертой публичной школы Марнеули. По версии следствия, он получил взятку в размере 300 долларов США от гражданина за фиктивную сдачу экзаменов, необходимых для выдачи аттестата.



2. Задержание сотрудника мэрии Шуахеви за посредничество во взяточничестве



По версии следствия, работник мэрии потребовал у гражданина 3 000 лари за подготовку новой инженерно-геологической экспертизы, которая была необходима для получения 50-тысячного софинансирования в рамках программы «Жильё для эмигрантов». Из этой суммы он заранее взял 1 500 лари, а оставшиеся 1 500 лари потребовал передать после подготовки заключения.



Деньги, как утверждает СГБ, предназначались для передачи руководителю Управления охраны окружающей среды и природных ресурсов Аджарии.



3. Трое задержанных за мошенничество в особо крупном размере и использование поддельных документов



В Тбилиси и Сагареджо задержаны три гражданина. Следствие утверждает, что директор ООО «Горизонти 23» обеспечил фиктивное участие ООО «Аркитрав» в тендере, после чего выполнял работы самостоятельно. Надзорные лица ООО «Инспекта» выдали ложный инспекционный отчёт, что позволило мошенническим путём завладеть 89 727 лари.



4. Дело о фальсификации документов и хищении бюджетных средств в Глдани



К ответственности привлечены: директор ООО «Логи», директор ООО «С.К. 2000» и технический инспектор АИП «Тбилисская муниципальная лаборатория».



По версии СГБ, при реализации контракта на устройство внешней канализационной сети в районе «Мухиани 2» стоимостью 572 907 лари, были изготовлены поддельные документы о вывозе 3 738 кубометров грунта на лицензированную свалку. На деле грунт был сброшен в овраг рядом с рабочей площадкой. На основе поддельных актов ООО «Логи» получило от Глданской районной управы 104 290 лари.



5. Взятка за передачу земли в аренду в Кобулети( хоть что-то в Кобулети происходит 😁)



К ответственности привлечён бывший сотрудник аппарата Верховного совета Аджарии. По словам руководителя Антикоррупционного агентства СГБ Эмзара Гагнидзе, бывший чиновник потребовал у гражданина 3 000 лари за передачу в аренду двух земельных участков, расположенных государству принадлежащих в Кобулети, в районе улиц Давида Агмашенебели и Тамар Мепе. Из требуемой суммы он успел получить 2 000 лари частями.



6. Дело о взяточничестве в Озургети



Перед судом предстанут бывший представитель мэра в административном округе Натанеби и действующий ведущий специалист отдела внутреннего аудита мэрии Озургети. По данным следствия, они потребовали у гражданина взятку в размере 4 000 лари за «покровительство» и возможность беспрепятственного пользования государственным земельным участком площадью 517 кв. м на побережье. Заранее им были переданы 2 000 лари.





