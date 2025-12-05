|
|
|
Грузия прекращает прием иностранных студентов в государственные вузы
05.12.2025 20:18
Министр образования Гиви Миканадзе заявил в эфире «Рустави-2», что государственные университеты Грузии больше не будут принимать иностранных студентов, начиная с будущего учебного года.
Частные вузы продолжат работу в обычном режиме.
По словам министра, в ряде государственных университетов доля иностранных студентов достигла почти 50% от общего числа учащихся. В качестве примера он привел Тбилисский государственный медицинский университет. Однако, по мнению Миканадзе, госучреждения должны в первую очередь работать в интересах граждан страны.
Министр пояснил:
«Мы должны сосредоточиться на качественном образовании граждан Грузии… Поэтому с этого момента государственные университеты больше не будут принимать иностранных студентов. Те, кто учится здесь, кстати, платят в несколько раз больше, чем граждане Грузии. Частным вузам мы говорим: вот есть иностранные студенты — вы можете ориентироваться на них».
Статистика показывает масштаб изменений:
• В 2024/25 учебном году общее число студентов в Грузии достигло рекордных 187,8 тыс. человек.
• Рост обеспечили именно иностранцы — их стало 37,1 тыс., на 21% больше, чем годом ранее.
• 85% иностранных студентов обучались в частных вузах, главным образом на медицинских и магистерских программах.
• За три года число иностранцев удвоилось: в 2021/22 их было 17,5 тыс.
Новое решение радикально меняет политику приема и, вероятно, сильно повлияет на экономику государственных вузов, многие из которых в значительной степени опирались на высокие платы иностранных студентов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна