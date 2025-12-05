Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузия прекращает прием иностранных студентов в государственные вузы


05.12.2025   20:18


Министр образования Гиви Миканадзе заявил в эфире «Рустави-2», что государственные университеты Грузии больше не будут принимать иностранных студентов, начиная с будущего учебного года.

Частные вузы продолжат работу в обычном режиме.

По словам министра, в ряде государственных университетов доля иностранных студентов достигла почти 50% от общего числа учащихся. В качестве примера он привел Тбилисский государственный медицинский университет. Однако, по мнению Миканадзе, госучреждения должны в первую очередь работать в интересах граждан страны.

Министр пояснил:

«Мы должны сосредоточиться на качественном образовании граждан Грузии… Поэтому с этого момента государственные университеты больше не будут принимать иностранных студентов. Те, кто учится здесь, кстати, платят в несколько раз больше, чем граждане Грузии. Частным вузам мы говорим: вот есть иностранные студенты — вы можете ориентироваться на них».

Статистика показывает масштаб изменений:

• В 2024/25 учебном году общее число студентов в Грузии достигло рекордных 187,8 тыс. человек.
• Рост обеспечили именно иностранцы — их стало 37,1 тыс., на 21% больше, чем годом ранее.
• 85% иностранных студентов обучались в частных вузах, главным образом на медицинских и магистерских программах.
• За три года число иностранцев удвоилось: в 2021/22 их было 17,5 тыс.

Новое решение радикально меняет политику приема и, вероятно, сильно повлияет на экономику государственных вузов, многие из которых в значительной степени опирались на высокие платы иностранных студентов.


