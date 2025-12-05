Грузия прекращает прием иностранных студентов в государственные вузы

05.12.2025 20:18





Министр образования Гиви Миканадзе заявил в эфире «Рустави-2», что государственные университеты Грузии больше не будут принимать иностранных студентов, начиная с будущего учебного года.



Частные вузы продолжат работу в обычном режиме.



По словам министра, в ряде государственных университетов доля иностранных студентов достигла почти 50% от общего числа учащихся. В качестве примера он привел Тбилисский государственный медицинский университет. Однако, по мнению Миканадзе, госучреждения должны в первую очередь работать в интересах граждан страны.



Министр пояснил:



«Мы должны сосредоточиться на качественном образовании граждан Грузии… Поэтому с этого момента государственные университеты больше не будут принимать иностранных студентов. Те, кто учится здесь, кстати, платят в несколько раз больше, чем граждане Грузии. Частным вузам мы говорим: вот есть иностранные студенты — вы можете ориентироваться на них».



Статистика показывает масштаб изменений:



• В 2024/25 учебном году общее число студентов в Грузии достигло рекордных 187,8 тыс. человек.

• Рост обеспечили именно иностранцы — их стало 37,1 тыс., на 21% больше, чем годом ранее.

• 85% иностранных студентов обучались в частных вузах, главным образом на медицинских и магистерских программах.

• За три года число иностранцев удвоилось: в 2021/22 их было 17,5 тыс.



Новое решение радикально меняет политику приема и, вероятно, сильно повлияет на экономику государственных вузов, многие из которых в значительной степени опирались на высокие платы иностранных студентов.





