|
В парламенте зарегистрирован законопроект о призыве женщин на обязательную военную службу
06.02.2017 15:11
В парламенте зарегистрировано новое законодательное предложение. Инициатор предлагает, чтоб призыв на военную службу был обязательным также и для женщин.
Поправку предусматривает закон об "Обязательной военной службе", согласно которому входит понятие - солдатка.
Автор законодательного предложения, гражданка Ирина Барбакадзе поясняет, что, несмотря на то, что существует "Закон Грузии о гендерном равенстве", и гендерное равенство делает женщин и мужчин во всех сферах жизни равноправными, женщина все же остается слабым существом.
"Государство содействует им определять свой порядок жизни по своему усмотрению. Дает возможность принять в конкретное время конкретные решения так, чтобы вторая сторона не пострадала, но женщины все же остаются слабыми существами. Согласно законодательству Грузии, на обязательную военную службу призываются только мужчины"- говорится в документе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна