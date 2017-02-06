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В парламенте зарегистрирован законопроект о призыве женщин на обязательную военную службу


06.02.2017   15:11
В парламенте зарегистрировано новое законодательное предложение. Инициатор предлагает, чтоб призыв на военную службу был обязательным также и для женщин.

Поправку предусматривает закон об "Обязательной военной службе", согласно которому входит понятие - солдатка.

Автор законодательного предложения, гражданка Ирина Барбакадзе поясняет, что, несмотря на то, что существует "Закон Грузии о гендерном равенстве", и гендерное равенство делает женщин и мужчин во всех сферах жизни равноправными, женщина все же остается слабым существом.

"Государство содействует им определять свой порядок жизни по своему усмотрению. Дает возможность принять в конкретное время конкретные решения так, чтобы вторая сторона не пострадала, но женщины все же остаются слабыми существами. Согласно законодательству Грузии, на обязательную военную службу призываются только мужчины"- говорится в документе.







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