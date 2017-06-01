Мгебришвили: Грузия не причастна к исчезновению Мухтарлы

01.06.2017 14:57 Представители органов правопорядка Грузии не причастны к похищению азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Тбилиси, заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили на брифинге.



"Я с полной ответственностью заявляю, что правоохранительные ведомства Грузии не связаны с подобной версией дела и не могут быть связаны", — сказал Мгебришвили.



Глава МВД подчеркнул, что азербайджанская сторона никогда не обращалась к грузинским коллегам с просьбой передать им людей азербайджанской национальности, проживающих в Грузии и не разделяющих политические взгляды официального Баку.



"В нашей стране проживает очень много людей азербайджанской национальности и государство никогда не интересовалось их отношением к власти Азербайджана. Я подчеркнуто отмечаю, что и азербайджанские партнеры никогда не обращались к министерству внутренних дел Грузии с официальной или неофициальной просьбой в связи с тем, чтобы в какой-либо форме ограничить права граждан Азербайджана или их вынужденным возвратом на родину из-за политических взглядов", — сказал Мгебришвили.



По словам министра, установление обстоятельств исчезновения Мухтарлы из Тбилиси, в первую очередь, входит в интересы грузинского государства.



"В первую очередь, в интересах государства Грузии, чтобы не осталось ни одного вопроса. Следствием будут установлены фактические обстоятельства и на все вопросы будут даны соответствующие ответы", — добавил Мгебришвили.



Он также отметил, что с момента поступления заявления об исчезновении Мухтарлы грузинская полиция находится в тесном контакте с коллегами из Азербайджана. По их данным, Мухтарлы задержали сотрудники государственной Погранслужбы Азербайджана в окрестностях Балакенского района Азербайджана.



"По заявлению азербайджанских коллег, в случае с Афганом Мухтарлы мы имеем дело именно с подобным фактом. К этому этапу это единственное официальное обстоятельство, подкрепленное на правовом уровне, существующее в деле", — сказал он.



Что касается возможного пересечения государственной границы Грузии в обход пограничного контроля, глава МВД сказал, что такая вероятность низка, но существует.



"Погранполиция Грузии осуществляет контроль государственной границы согласно современным стандартам. Указанный стандарт помимо пропускных пунктов территорий подразумевает контроль т.н. зеленых линий дежурными группами Пограполиции. Вероятность того, что человек может пересечь какую-либо точку границы в обход пограничника низка, но есть", — сказал Мгебришвили.



Министр внутренних дел Грузии также прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что азербайджанский журналист якобы не раз пересекал грузино-азербайджанскую границу и вывозил в Азербайджан деньги.



"В СМИ распространилась информация, что у Афгана Мухтарлы была заранее разработана схема по пересечению границы в обход, что это не было первым прецедентом и он регулярно осуществлял ввоз в Азербайджанскую Республику незадекларированной иностранной валюты контрабандным путем. На этом этапе мы не подтвердим и не опровергнем вышеуказанные обстоятельства. Следствием пока не установлена достоверность и аутентичность этой версии, а также то, была ли у азербайджанской стороны заранее информация и осуществляли ли усиленный контроль на этом участке границы", — отметил Мгебришвили.



На вопрос журналиста, на каком этапе находится следствие и есть ли еще какие-либо подробности случившегося, Мгебришвлили сказал, что периодически будет информировать общество.



"Как вы думаете, мы сидим в кабинетах и не изъяли записи, не опросили никого, то есть не проводили следственных действий? Мы не сможем сказать вам незамедлительно о всех следственных мероприятиях, которые мы осуществляем. Вы должны дождаться завершения следствия. Периодически вам будет предоставлена информация о результатах расследования", — заключил Мгебришвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

