Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Американская бронетехника и военные находятся в Грузии для участия в учениях «Достойный партнер»


29.07.2017   13:59
Американские боевые бронемашины «Страйкер» прибыли в Грузию. Как сообщает Министерство обороны, в порт Поти прибыла очередная часть американской техники, принимающей участие в многонациональных военных учениях «Достойный партнер».

Примечательно, что боевые бронемашины «Страйкер» впервые примут участие в международных учениях.
Сообщается, что для участия в учениях параллельно с техникой на военный аэропорт Алексеевка прибыл очередной поток военнослужащих европейского командования США. В международных учениях, которые проводятся уже в третий раз, примут участие военные из Грузии, США, Великобритании, Германии, Украины, Армении, Словении и Турции.

«Целью учений «Достойный партнер 2017» является улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, повышение военной взаимной совместимости вооруженных сил членов и партнеров НАТО, развитие тренировочных возможностей сил реагирования НАТО (NRF) и углубление сотрудничества между участвующими странами», - сообщает Минобороны.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинский участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в сентябре будет полностью готов к эксплуатации
Техосмотр не будет введен и в январе 2018 года
Грузинская армия переходит на импортное продовольствие
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии
В Сухуми убит житель Гальского района
Таджики устроили поножовщину в Абхазии
Три человека погибли в Пицунде в результате падения самолета
СГБ: Со стороны Сухуми не последовало логического продолжения по делу Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Стало известно, когда введут в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс
Депутат Европарламента предложил предоставить Саакашвили гражданство Литвы
Саакашвили: Порошенко ударил ножом в спину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна