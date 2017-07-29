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Американская бронетехника и военные находятся в Грузии для участия в учениях «Достойный партнер»
29.07.2017 13:59
Американские боевые бронемашины «Страйкер» прибыли в Грузию. Как сообщает Министерство обороны, в порт Поти прибыла очередная часть американской техники, принимающей участие в многонациональных военных учениях «Достойный партнер».
Примечательно, что боевые бронемашины «Страйкер» впервые примут участие в международных учениях.
Сообщается, что для участия в учениях параллельно с техникой на военный аэропорт Алексеевка прибыл очередной поток военнослужащих европейского командования США. В международных учениях, которые проводятся уже в третий раз, примут участие военные из Грузии, США, Великобритании, Германии, Украины, Армении, Словении и Турции.
«Целью учений «Достойный партнер 2017» является улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, повышение военной взаимной совместимости вооруженных сил членов и партнеров НАТО, развитие тренировочных возможностей сил реагирования НАТО (NRF) и углубление сотрудничества между участвующими странами», - сообщает Минобороны.
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