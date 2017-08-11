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МВД задержало двух лиц по обвинению в незаконном пересечении границы
11.08.2017 12:22
Сотрудники пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали двух граждан Республики Турции по обвинению в групповом незаконном пересечении государственной границы Грузии. Информацию распространила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Следствием установлено, что обвиняемые в обход пограничного контрольно-пропускного пункта незаконно пересекли государственную границу Грузии из Республики Турция в направлении Грузии"- заявили в ведомстве.
Ведется следствие по подпункту "а" части 2, статьи 344 УК Грузии. Согласно данной статье, групповое незаконное пересечение границы Грузии карается пресечением свободы сроком от 4 до 5 лет.
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