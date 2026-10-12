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Туск сообщил о задержании подозреваемых в поджоге наземной станции Starlink
12.10.2026 22:45
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о задержании подозреваемых в поджоге наземной базовой станции спутниковой связи Starlink, который произошел в прошлом месяце в поселке Воля-Кробовска. Об этом он написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".
Туск сообщил, что подозреваемые были задержаны полицией Германии по просьбе польской стороны.
"По просьбе польских служб немецкая полиция задержала двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге станции Starlink в Мазовии. Это очередной акт гибридной войны. Виновные в диверсии будут отвечать перед польской системой правосудия", – отметил он.
Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польской деревне Воля-Кробовска, произошел вечером 23 сентября.
Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.
Комментируя инцидент, польский премьер Дональд Туск отметил, что "не любит давать определения без стопроцентной уверенности в том, что является диверсией, а что – несчастным случаем", но, по его словам, "это выглядит нехорошо".
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