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Мамука Мдинарадзе после ухода из политики основал консалтинговую группу
12.10.2026 22:43
После ухода из политики бывший глава Службы госбезопасности Грузии Мамука Мдинарадзе учредил компанию «Консалтинговая группа Мдинарадзе».
Согласно данным Публичного реестра, 100-процентным владельцем долей компании является Мамука Мдинарадзе, а директором — Нино Чантурия. Офис компании расположен в бизнес-центре у парка Вера.
Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе объявил о своем уходе из политики 27 августа. По заявлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, данное решение было вызвано переутомлением и «психологическим стрессом».
Мдинарадзе был исполнительным секретарем «Грузинской мечты» и до завершения политической карьеры занимал пост министра регионального развития. Он подал в отставку, не проработав на своей последней должности и одного месяца.
Кроме того, Мдинарадзе не дождался учреждения еще одной должности, создававшейся специально под него: поста государственного министра по вопросам региональной политики, который планировалось ввести в сентябре. Специально для Мдинарадзе была также учреждена должность госминистра по вопросам координации правоохранительных органов, где он проработал меньше трех месяцев.
На главном своем посту — главы Службы государственной безопасности Грузии — Мамука Мдинарадзе находился почти восемь месяцев.
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