Обвинение предъявлено трем осужденным за насилие в отношении сотрудников Пенитенциарной службы

12.10.2026 23:24





Прокуратура Грузии предъявила обвинения трём осуждённым по фактам физического насилия в отношении сотрудников пенитенциарного учреждения, - об этом сообщает прокуратура.



По информации ведомства, в ходе расследования, проведённого Генеральной инспекцией Министерства юстиции, установлено, что 2 октября текущего года Б. Ч., осуждённый за особо тяжкое преступление и находившийся в камере одного из жилых корпусов пенитенциарного учреждения № 6 Специальной пенитенциарной службы, применил физическое насилие к заместителю директора учреждения, который подошёл к камере для проведения проверки.



Кроме того, 4 октября в пенитенциарном учреждении № 6, когда осуждённые возвращались с прогулочной площадки, Дж. Дж., осуждённый за особо тяжкое преступление, и В. Т., осуждённый за тяжкое преступление, напали на главного инспектора отдела правового режима учреждения и применили к нему физическое насилие.



«Б. Ч., который и ранее применял насилие в отношении сотрудника пенитенциарного учреждения, предъявлено обвинение по подпункту «б» части 4 и части 5 статьи 378 Уголовного кодекса Грузии (неоднократное применение физического насилия в отношении сотрудника пенитенциарного учреждения лицом, осуждённым за особо тяжкое преступление).



Осуждённым Дж. Дж. и В. Т. предъявлено обвинение по части 5 статьи 378 Уголовного кодекса Грузии (применение физического насилия в отношении сотрудника пенитенциарного учреждения лицом, осуждённым за тяжкое или особо тяжкое преступление). Данные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



Прокуратура обратится в суд с ходатайством о назначении предварительного судебного заседания в отношении обвиняемых», — говорится в сообщении.





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