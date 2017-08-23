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Американские инструкторы обучат девять грузинских батальонов


23.08.2017   18:00
Министерство обороны Грузии и Европейское командование США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся новой программы, в рамках которой американские инструкторы начнут подготовку грузинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, документ подписали министр обороны Грузии Леван Изория и находящийся в Тбилиси с визитом представитель Европейского командования США генерал-майор Дэвид Алвин.

По информации пресс-службы, Л.Изория заявил после церемонии подписания документа, что меморандум подразумевает усиление территориальной обороны Грузии, в частности, в сфере обучения грузинских военнослужащих.

"Вместе с американскими коллегами в течение будущих трех лет мы планируем укомплектовать, оснастить и проводить постоянное обучение девяти батальонов", - сказал министр.

Он отметил, что "Программа готовности обороны Грузии" (GDRP) направлена на увеличение оборонных возможностей и на то, "чтобы Грузия в будущем стала более безопасной страной".






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