Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз по подозрению в контрабанде

04.02.2026 11:11





Военно-морские силы Эстонии задержали во внутренних водах республики контейнеровоз Baltic Spirit, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. По ее данным, судно шло под флагом Багамских островов из Эквадора в Санкт-Петербург и могло перевозить контрабанду. В Эстонию оно прибыло для дозаправки и находилось на якорной стоянке у острова Найссар. Задержание контейнеровоза для проведения таможенного контроля произошло 3 февраля в 17:10 по местному времени (16:10 мск). При этом на борт судна поднялся спецназ K-komando. Экипаж, состоящий из 23 граждан России, сопротивления не оказал.



По словам главы подразделения спецназа K-komando Марека Ааса, задержанный контейнеровоз не относится к «теневому флоту» России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», — отметил Аас. При этом он не уточнил, о контрабанде чего идет речь. Проверкой контейнеров на 188-метровом судне должны заняться сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии. Для этого судно предполагается направить с якорной стоянки в порт.



22 января Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер Grinch, следовавший из России и находившийся под международными санкциями. По данным источников Euronews, операция была проведена при поддержке Великобритании, которая предоставила разведданные, позволившие перехватить судно. Позже французские власти арестовали капитана судна — 58-летнего гражданина Индии, и начали расследование. Однако, несмотря на это, Париж был вынужден отпустить Grinch из-за требований национального законодательства.



31 декабря Финляндия задержала грузовое судно Fitburg по подозрению в диверсии — повреждении кабеля телекоммуникационной компании Elisa, который проходит между Хельсинки и Таллином. Корабль следовал из Санкт-Петербурга в Израиль, а на борту в момент задержания находились 14 человек — из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. 12 января власти Финляндии освободили судно. Расследование диверсии продолжилось.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





