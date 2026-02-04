Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: Рабочие отношения между внешнеполитическими ведомствами Грузии и США продолжаются в обычном режиме


04.02.2026   12:48


Это была рабочая встреча, касающаяся двухсторонних отношений – Что касается политических отношений между двумя странами, мы по-прежнему находимся в режиме ожидания, - указанное заявление, комментируя встречу в Госдепе США между замминистра МИД Грузии Лашей Дарсалия и советником госсекретаря США Брендана Ханрахана, сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, правящая команда выражает готовность к перезапуску отношений между Грузией и Соединёнными Штатами Америки.

«Рабочие отношения между внешнеполитическими ведомствами США и Грузии продолжаются в обычном режиме. Это была рабочая встреча, касающаяся двусторонних отношений. Что касается политических отношений между двумя государствами, мы по-прежнему находимся в режиме ожидания. Важна та готовность, которая с нашей стороны существует в вопросе перезапуска отношений. Мы готовы забыть ту вредную практику, которую предыдущая администрация вела против грузинского народа, в том числе путём вмешательства в выборы, что являлось политикой администрации Байдена. Мы, разумеется, готовы перевернуть эту страницу и перезапустить отношения между Грузией и Соединёнными Штатами Америки», — отметил председатель парламента.


