Папуашвили: Рабочие отношения между внешнеполитическими ведомствами Грузии и США продолжаются в обычном режиме

04.02.2026 12:48





Это была рабочая встреча, касающаяся двухсторонних отношений – Что касается политических отношений между двумя странами, мы по-прежнему находимся в режиме ожидания, - указанное заявление, комментируя встречу в Госдепе США между замминистра МИД Грузии Лашей Дарсалия и советником госсекретаря США Брендана Ханрахана, сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, правящая команда выражает готовность к перезапуску отношений между Грузией и Соединёнными Штатами Америки.



«Рабочие отношения между внешнеполитическими ведомствами США и Грузии продолжаются в обычном режиме. Это была рабочая встреча, касающаяся двусторонних отношений. Что касается политических отношений между двумя государствами, мы по-прежнему находимся в режиме ожидания. Важна та готовность, которая с нашей стороны существует в вопросе перезапуска отношений. Мы готовы забыть ту вредную практику, которую предыдущая администрация вела против грузинского народа, в том числе путём вмешательства в выборы, что являлось политикой администрации Байдена. Мы, разумеется, готовы перевернуть эту страницу и перезапустить отношения между Грузией и Соединёнными Штатами Америки», — отметил председатель парламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





