Кобахидзе встретился с президентом Philip Morris International в Центральной Азии и на Кавказе
04.02.2026 14:08
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Philip Morris International по Центральной Азии и Кавказу Марко Мариотти.
По информации Администрации правительства, на встрече было уделено внимание благоприятной инвестиционной среде в Грузии и потенциалу сотрудничества в сфере инвестиций и технологий.
Глава правительства подчеркнул экономический рост страны, средний показатель которого в 2025 году составил 7,5%.
В ходе встречи обсуждалась особая значимость мира, стабильности и предсказуемой среды для развития бизнеса. Также внимание было уделено низким налоговым ставкам в стране и инициативам, которые правительство реализует для поддержки развития технологий и инноваций.
Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и руководитель Администрации правительства Леван Жоржолиани.
