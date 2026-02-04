Кобахидзе встретился с президентом Philip Morris International в Центральной Азии и на Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Philip Morris International по Центральной Азии и Кавказу Марко Мариотти.



По информации Администрации правительства, на встрече было уделено внимание благоприятной инвестиционной среде в Грузии и потенциалу сотрудничества в сфере инвестиций и технологий.



Глава правительства подчеркнул экономический рост страны, средний показатель которого в 2025 году составил 7,5%.



В ходе встречи обсуждалась особая значимость мира, стабильности и предсказуемой среды для развития бизнеса. Также внимание было уделено низким налоговым ставкам в стране и инициативам, которые правительство реализует для поддержки развития технологий и инноваций.



Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и руководитель Администрации правительства Леван Жоржолиани.







