В Credit Suisse выявлено 890 счетов, которые могут быть связаны с нацистами

04.02.2026 15:28





«В швейцарском банке Credit Suisse выявлено 890 счетов, которые, возможно, связаны с нацистами», — заявил американский сенатор Чак Грассли, председатель Юридического комитета Сената США, который в течение многих лет следит за расследованием деятельности Credit Suisse.



По информации Bloomberg, расследование касается роли банков в содействии Холокосту.



По его словам, среди обнаруженных счетов оказались ранее неизвестные, военные счета, принадлежавшие Министерству иностранных дел Германии, немецкой компании-производителю вооружений, а также Германскому Красному Кресту.



Расследование также показало, что связи Credit Suisse с нацистской организацией SS были гораздо масштабнее, чем считалось ранее. В частности, согласно архивным документам, экономическое подразделение SS имело счёт в этом банке. Кроме того, по словам сенатора Грассли, в ходе расследования выявились новые детали схемы, которая помогала нацистам бежать в Аргентину.



Сотрудники Юридического комитета Сената сообщили, что расследование должно завершиться к лету, а окончательный отчёт планируется опубликовать в конце года.



Для справки: в прошлом году миллиардер и президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер добился возобновления расследования деятельности Credit Suisse в вопросах счетов жертв Холокоста и средств, похищенных нацистами. Инициативу Лаудера поддержали в Белом доме, Конгрессе и Сенате США.



Как писал Bloomberg, речь идёт о миллиардах долларов, которые не были включены в историческое соглашение 1998 года. В то время UBS и Credit Suisse выплатили жертвам Холокоста 1,25 млрд долларов, чтобы избежать санкций и бойкота со стороны США. Однако, по словам Лаудера, оставалось ещё от пяти до десяти миллиардов долларов.



Новый виток расследований был вызван информацией Центра Симона Визенталя о 12 тысячах нацистов, скрывшихся в Аргентине, большинство из которых переводили крупные суммы на счета, позднее обнаруженные в Credit Suisse. По словам Лаудера, некоторые из этих счетов были активны до 2020 года. Масштаб сумм сильно различался: если жертвы Холокоста хранили десятки или сотни тысяч долларов, бежавшие нацисты имели по 10–20 миллионов долларов на каждом счёте.



Напомним, что в 2023 году после экстренного слияния Credit Suisse стал частью группы UBS. В UBS сообщили, что признают и сожалеют о том, что период Второй мировой войны остался тёмной страницей в истории швейцарского банковского сектора.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





