В Батуми продолжается демонтаж незаконных и неэстетичных объектов
04.02.2026 15:45
В Батуми активно продолжаются работы по демонтажу самовольно установленных и неэстетичных объектов. В настоящее время в Старом бульваре ведётся демонтаж одного из кафе-баров, срок аренды которого, предусмотренный договором, истёк.
Работы проводятся под контролем Муниципальной инспекции Батуми при участии мобильных групп «Батумского бульвара».
После завершения демонтажа территория будет приведена в порядок, а зелёное покрытие полностью восстановлено.
Демонтаж незаконных и неэстетичных объектов направлен на улучшение облика города.
