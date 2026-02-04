Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми продолжается демонтаж незаконных и неэстетичных объектов


04.02.2026   15:45


В Батуми активно продолжаются работы по демонтажу самовольно установленных и неэстетичных объектов. В настоящее время в Старом бульваре ведётся демонтаж одного из кафе-баров, срок аренды которого, предусмотренный договором, истёк.

Работы проводятся под контролем Муниципальной инспекции Батуми при участии мобильных групп «Батумского бульвара».

После завершения демонтажа территория будет приведена в порядок, а зелёное покрытие полностью восстановлено.

Демонтаж незаконных и неэстетичных объектов направлен на улучшение облика города.


