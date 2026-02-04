В Батуми продолжается демонтаж незаконных и неэстетичных объектов

04.02.2026 15:45





В Батуми активно продолжаются работы по демонтажу самовольно установленных и неэстетичных объектов. В настоящее время в Старом бульваре ведётся демонтаж одного из кафе-баров, срок аренды которого, предусмотренный договором, истёк.



Работы проводятся под контролем Муниципальной инспекции Батуми при участии мобильных групп «Батумского бульвара».



После завершения демонтажа территория будет приведена в порядок, а зелёное покрытие полностью восстановлено.



Демонтаж незаконных и неэстетичных объектов направлен на улучшение облика города.





