Апелляционный суд отправил бывшего председателя сакребуло Чохатаури под страху

Апелляционный суд полностью удовлетворил жалобу прокуратуры и заменил меру пресечения в виде залога, применённую к бывшему председателю сакребуло Чохатаури, на заключение под стражу.



Об этом сообщает прокуратура Грузии.



«Прокуратура Грузии обжаловала в апелляционном порядке решение Озургетского районного суда, которым обвиняемому по делу о групповом насилии — бывшему председателю сакребуло муниципалитета Чохатаури — в качестве меры пресечения был избран залог. На основании рассмотрения жалобы апелляционным судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Правоохранительные органы задержали обвиняемого по факту конфликта, произошедшего в одном из ресторанов Озургети. Ему предъявлено обвинение по подпункту «б» части первой прима статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие, совершённое группой лиц), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.



Прокуратура ходатайствовала об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд первой инстанции это ходатайство не удовлетворил и избрал меру пресечения в виде залога в размере 30 000 лари. Прокуратура обжаловала данное решение в Апелляционном суде с требованием избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в информации прокуратуры Грузии.





