|
|
|
Апелляционный суд отправил бывшего председателя сакребуло Чохатаури под страху
04.02.2026 17:04
Апелляционный суд полностью удовлетворил жалобу прокуратуры и заменил меру пресечения в виде залога, применённую к бывшему председателю сакребуло Чохатаури, на заключение под стражу.
Об этом сообщает прокуратура Грузии.
«Прокуратура Грузии обжаловала в апелляционном порядке решение Озургетского районного суда, которым обвиняемому по делу о групповом насилии — бывшему председателю сакребуло муниципалитета Чохатаури — в качестве меры пресечения был избран залог. На основании рассмотрения жалобы апелляционным судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Правоохранительные органы задержали обвиняемого по факту конфликта, произошедшего в одном из ресторанов Озургети. Ему предъявлено обвинение по подпункту «б» части первой прима статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие, совершённое группой лиц), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Прокуратура ходатайствовала об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд первой инстанции это ходатайство не удовлетворил и избрал меру пресечения в виде залога в размере 30 000 лари. Прокуратура обжаловала данное решение в Апелляционном суде с требованием избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в информации прокуратуры Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна