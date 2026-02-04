У здания ГТУ проходит акция протеста

04.02.2026 17:03





У здания Грузинского технического университета проходит акция протеста. Профессоры и студенты по-прежнему выступают против объединения ВУЗа с Тбилисским госуниверситетом.



Участники акции развернули баннеры, также проходят выступления собравшихся.



«Нам нужна ваша поддержка. Вместе мы сможем сделать больше. Мы вместе продолжит историю Грузинского технического университета. Министр, фактически, закрыл наш университет»,- заявляют участники.





