Парламент Грузии в ускоренном порядке принял законодательный пакет о реорганизации высших учебных заведений

04.02.2026 18:57





Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и в третьем чтении утвердил пакет законодательных поправок, одним из ключевых новшеств которого является реорганизация высших учебных заведений, основанных государством.



Поправки в закон «О высшем образовании» были приняты в третьем чтении 86 голосами (10 — против). Одновременно изменения были внесены в закон «О развитии качества образования» и в закон «О науке, технологиях и их развитии».



Согласно решению, принятому парламентом, в закон «О высшем образовании» добавляются новые статьи, в соответствии с которыми в случае реорганизации высших учебных заведений, основанных государством, правительство уполномочено принять постановление, определяющее цели, форму и сроки реорганизации, временные механизмы управления процессом, а также особый порядок осуществления полномочий органов управления государственных вузов, участвующих в реорганизации.



Постановлением правительства на период реорганизации и на определённый срок может быть приостановлен или изменён порядок осуществления полномочий отдельных органов управления, установленный законом и/или уставами государственных высших учебных заведений, если это необходимо для достижения целей реорганизации.



В вышеуказанном случае министр образования получает право назначать исполняющего обязанности ректора, исполняющего обязанности руководителя администрации, исполняющего обязанности руководителя службы обеспечения качества, а также создавать временный коллегиальный орган управления — временный управляющий совет. Этому совету в объёме и на срок, определённые постановлением правительства, передаются полномочия академического совета и представительного совета.



Согласно законопроекту, данные полномочия носят временный и целевой характер, распространяются исключительно на вопросы, непосредственно связанные с процессом реорганизации, и прекращаются сразу после её завершения либо после формирования органов управления соответствующего высшего учебного заведения (или учебных заведений), участвующих в реорганизации.



Кроме того, внесённые в закон «О высшем образовании» изменения предоставляют высшим учебным заведениям возможность в истекающем режиме — на конкретный срок — реализовывать те образовательные программы, которые не будут предусмотрены постановлением правительства. Студенты, уже зачисленные на такие программы, смогут продолжить обучение в соответствующем высшем учебном заведении в течение установленного срока. Данное положение вытекает из закона, принятого парламентом в декабре 2025 года, согласно которому высшие учебные заведения получают право осуществлять образовательную и научно-исследовательскую деятельность исключительно в рамках образовательных программ (куррикулумов), определённых правительством.



Ещё одним новшеством является включение должности ведущего профессора в перечень академического персонала высших учебных заведений.



В рамках изменений в закон «О высшем образовании» также определяется, кто может быть избран на академическую должность ведущего профессора. Им может стать лицо, имеющее степень доктора или приравненную к ней академическую степень, не менее восьми лет научно-педагогического стажа, выдающиеся научные достижения (публикации в ведущих отечественных и международных журналах и других изданиях, участие в национальных и международных научно-исследовательских проектах и т. д.), а также соответствующее дополнительным требованиям, установленным уставом высшего учебного заведения.



Ещё одно нововведение в рамках изменений закона - упразднение интегрированной бакалаврско-магистерской программы подготовки учителей. Подготовка педагогов будет осуществляться на уровне бакалавриата.





