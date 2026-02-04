|
НАТО готовит новую миссию в Гренландии
04.02.2026 11:26
НАТО приступило к военному планированию новой миссии под названием Arctic Sentry, которая предполагает усиленное присутствие альянса в Арктике и в районе Гренландии. Об этом сообщил представитель военного штаба НАТО в Европе SHAPE.
Развитие ситуации происходит на фоне заявлений России о возможном размещении американских ракетных систем в Гренландии. Москва предупредила, что в случае такого шага может принять ответные военные меры.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен приветствовал начало планирования миссии, назвав его очень важным и позитивным шагом. По его словам, Дания и Гренландия давно добивались более активного присутствия НАТО в регионе. Он подчеркнул необходимость совместных усилий союзников для укрепления безопасности в Арктике и Северной Атлантике.
Эксперты отмечают, что возможная миссия Arctic Sentry отражает растущее стратегическое значение Гренландии и Арктического региона в условиях ухудшения международной обстановки.
