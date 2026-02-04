Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Тбилисская мэрия начинает программу финансирования скрининга рака легких


04.02.2026   12:40


С 1-го мая Тбилисская мэрия начинает программу скрининга рака легких. Указанное заявление перед началом заседания правительства грузинской столицы сделал мэр Каха Каладзе.

«В ближайшее время к программе скрининга заболеваний будет добавлена и программа скрининга рака легких, которая будет полностью профинансирована. Указанная программа будет запущена с 1-го мая, и мы сможем ее финансировать»,- отметил Каладзе.


