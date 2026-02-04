США сбили иранский беспилотник, который приблизился к авианосцу Abraham Lincoln

ВМС США сбили иранский беспилотник в Аравийском море после его сближения с авианосцем Abraham Lincoln. Как сообщает Reuters со ссылкой на американское командование, инцидент произошел во вторник, 3 февраля. Согласно заявлению американских военных, иранский беспилотник типа «Шахед» летел в направлении авианосца «с неясными намерениями» и был уничтожен истребителем F-35.



«Истребитель F-35С с авианосца Abraham Lincoln сбил иранский беспилотник в целях самообороны и защиты авианосца и находившегося на его борту персонала», — пояснил капитан Тим Хокинс, представитель Центрального командования ВС США. По его словам, в ходе инцидента никто из американских военнослужащих не пострадал, техника также не получила повреждений.



Параллельно Центральное командование сообщило о другом инциденте в Ормузском проливе. По данным Хокинса, два катера и беспилотник Корпуса стражей исламской революции совершили нападение на торговое судно под американским флагом M/V Stena Imperative. «Они приблизились к танкеру на высокой скорости и пригрозили подняться на борт и захватить судно», — рассказал капитан. В результате судно ускорилось и осуществить его захват не удалось.



Эти события произошли на фоне дипломатических усилий по организации переговоров о возможной ядерной сделке между Ираном и США. Президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что без достижения соглашения могут произойти «плохие вещи».



Направленная к берегам Ирана авианосная ударная группа Abraham Lincoln является ключевым элементом наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке. Это наращивание последовало после жестокого подавления антиправительственных протестов в Иране в прошлом месяце, которые стали самыми смертоносными внутренними беспорядками со времен революции 1979 года, отмечает Reuters.



Власти Ирана, как сообщает агентство со ссылкой на нескольких действующих и бывших иранских чиновников, тем временем стали опасаться, что возможный удар США спровоцирует новую волну массовых протестов и поставит режим под угрозу. На одном из совещаний, по данным Reuters, верховному лидеру Али Хаменеи доложили, что общественное недовольство жестокостью подавления протестов достигло уровня, когда «страх перестал быть сдерживающим фактором». «Люди крайне возмущены. Стена страха пала. Страха больше нет», — заявил бывший высокопоставленный чиновник. Действующий чиновник предупредил, что сочетание внешней атаки и внутренних демонстраций может привести к краху режима.



Массовые протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря из-за тяжелой экономической ситуации, официально унесли жизни 3117 человек. При этом журнал Time со ссылкой на источники в Минздраве сообщал о более чем 30 тысячах погибших. Дональд Трамп угрожал Ирану «ранее невиданными» ударами в случае подавления протестов и направил к берегам Исламской Республики военные корабли. США также перебросили на Ближний Восток дополнительные средства ПВО. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ предупредил, что в случае войны она станет региональной.





