Грузия экстрадировала в РФ Никиту Подставкина

04.02.2026 12:45





По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Грузии экстрадировали Никиту Подставкина для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Как полагает следствие, 25 июня 2024 года Подставкин вместе с соучастниками избил потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью. В результате мужчина скончался в реанимационном отделении больницы.



Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, по поручению Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск.



Запрос о выдаче Подставкина был направлен в связи с его задержанием на территории Грузии.



Благодаря действиям российского надзорного ведомства удалось добиться положительного решения об экстрадиции.





