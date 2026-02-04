Human Rights Watch опубликовала отчет по Грузии

04.02.2026 13:10









Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет, в котором говорится и о Грузии. В документе отмечается, что в 2025 году ситуация с правами человека в Грузии резко ухудшилась после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приняла масштабные законы, направленные на разрушение гражданского общества страны и подавление критических СМИ.



По информации организации, власти Грузии применяли силу в отношении мирных протестных акций.



«Эти меры противоречат обязательствам Грузии в сфере защиты прав человека, включая свободу выражения мнений, собраний и объединений, а также принцип равенства и запрет дискриминации. Новое законодательство об «иностранных агентах», принятое в марте, требует, чтобы организации и физические лица, получающие иностранное финансирование, регистрировались в государственном реестре и вводит жёсткие финансовые обязательства под угрозой уголовной ответственности. Другие репрессивные изменения требуют согласия правительства на все иностранные гранты и ещё больше ограничивают мирные протесты, независимые СМИ и свободу слова. Власти также утвердили исключение терминов «гендер» и «гендерное равенство» из всех законов и упразднили парламентский Совет по гендерному равенству», — говорится в отчете.



Human Rights Watch пишет, что Евросоюз и его государства-члены осудили этот откат как «нарушение фундаментальных прав» и отметили, что процесс вступления Грузии в ЕС «фактически приостановлен».



В отчете также упоминаются муниципальные выборы, прошедшие в октябре 2025 года. Организация пишет, что они проходили на фоне масштабных репрессий против инакомыслия и частичного бойкота со стороны оппозиции.



«Октябрьские муниципальные выборы прошли в условиях масштабного подавления инакомыслия и частичного бойкота оппозицией. В день выборов десятки тысяч людей собрались, чтобы протестовать против репрессивной политики правительства. Демонстрация переросла в беспорядки, когда некоторые протестующие попытались штурмовать президентский дворец. Полиция задержала более 60 человек по обвинениям в подстрекательстве к насильственному перевороту и попытке изменения конституционного строя», — говорится в документе.



В отчете также говорится об арестах оппозиционных политиков. Организация отмечает, что суд приговорил восемь оппозиционных политиков, включая лидеров шести оппозиционных партий, к нескольким месяцам лишения свободы за бойкот парламентской следственной комиссии правящей партии, созданной для расследования предполагаемых преступлений, совершённых правительством бывшего президента Михаила Саакашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





