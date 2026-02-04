Кобахидзе встретился с генсеком Всемирной туристской организации ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарём Всемирной туристской организации ООН Шайхой Насер Аль Новаис.



Премьер-министр поздравил Шайху Насер Аль Новаис с избранием на должность генерального секретаря и пожелал ей успехов. В свою очередь генеральный секретарь поблагодарила правительство Грузии за поддержку её кандидатуры.



По информации Администрации правительства, в ходе встречи обсуждалось многолетнее плодотворное сотрудничество между правительством Грузии и Всемирной туристской организацией ООН. Было уделено внимание положительной динамике роста туризма в Грузии и разнообразным туристическим возможностям страны. Отмечено, что в 2025 году количество международных туристических визитов в Грузию превысило 5,5 миллиона, что является историческим максимумом. Также обсуждались шаги, предпринимаемые правительством Грузии для дальнейшего развития туристического потенциала страны.



Премьер-министр пригласил Шайху Насер Аль Новаис посетить Грузию.



Встреча состоялась в Дубае в рамках Всемирного саммита правительств. В ней также приняли участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и руководитель Администрации правительства Леван Жоржолиани.







