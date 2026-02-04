|
|
|
Внутренний аудит изучил раскходы «Тбилисской транспортной компании» - материалы отправлены в прокуратуру
04.02.2026 16:05
Тбилисская мэрия прокомментировала расследование по факту присвоения крупной суммы денежных средств ответственными лицами Вагоноремонтного завода.
Как отмечают в мэрии Тбилиси, городской службой внутреннего аудита и мониторинга в рамках аудита соответствия были изучены расходы на обслуживание и содержание автотранспортных средств и специальной техники (в том числе вагонов метро), числящихся на балансе ООО «Тбилисская транспортная компания», как по внутренним, так и по внешним услугам. Проверка охватывала период 2023–2024 гг.
Кроме того, в рамках аудита был изучен договор, заключённый между ООО «Тбилисская транспортная компания» и Тбилисским филиалом АО «Ремонтный завод электроподвижного состава», касающийся оказания услуг по модернизации 12 вагонов подвижного состава метро.
«В результате изучения материалов возникли вопросы, требующие ответа, в связи с чем материалы были направлены в Главную прокуратуру Грузии для дальнейшего реагирования», -сообщили агентству «Интерпрессньюс» в Тбилисской мэрии.
Напомним, что в отношении ответственных лиц Тбилисского филиала Ремонтного завода электроподвижного состава ведётся расследование по факту незаконного присвоения и растраты крупной суммы денежных средств с использованием служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Грузии.
По их информации, в рамках расследования на основании судебного постановления 3 февраля по нескольким адресам были проведены следственные действия — обыски.
Также отмечается, что основанием для начала расследования послужили письмо и материалы проверки, поступившие из городской службы внутреннего аудита и мониторинга мэрии Тбилисского муниципалитета, касающиеся возможного преступления.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна