Внутренний аудит изучил раскходы «Тбилисской транспортной компании» - материалы отправлены в прокуратуру


04.02.2026   16:05


Тбилисская мэрия прокомментировала расследование по факту присвоения крупной суммы денежных средств ответственными лицами Вагоноремонтного завода.

Как отмечают в мэрии Тбилиси, городской службой внутреннего аудита и мониторинга в рамках аудита соответствия были изучены расходы на обслуживание и содержание автотранспортных средств и специальной техники (в том числе вагонов метро), числящихся на балансе ООО «Тбилисская транспортная компания», как по внутренним, так и по внешним услугам. Проверка охватывала период 2023–2024 гг.

Кроме того, в рамках аудита был изучен договор, заключённый между ООО «Тбилисская транспортная компания» и Тбилисским филиалом АО «Ремонтный завод электроподвижного состава», касающийся оказания услуг по модернизации 12 вагонов подвижного состава метро.

«В результате изучения материалов возникли вопросы, требующие ответа, в связи с чем материалы были направлены в Главную прокуратуру Грузии для дальнейшего реагирования», -сообщили агентству «Интерпрессньюс» в Тбилисской мэрии.

Напомним, что в отношении ответственных лиц Тбилисского филиала Ремонтного завода электроподвижного состава ведётся расследование по факту незаконного присвоения и растраты крупной суммы денежных средств с использованием служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Грузии.

По их информации, в рамках расследования на основании судебного постановления 3 февраля по нескольким адресам были проведены следственные действия — обыски.

Также отмечается, что основанием для начала расследования послужили письмо и материалы проверки, поступившие из городской службы внутреннего аудита и мониторинга мэрии Тбилисского муниципалитета, касающиеся возможного преступления.


