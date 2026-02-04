|
В Грузии числятся пропавшими без вести 1 030 человек
04.02.2026 15:41
126 человек пропало в Грузии в 2025 году. 41 из них до сих пор ищут. Статистику опубликовало МВД. Нашли в 2025 году 82 человека: из них живыми — 69 человек, мертвыми — 13.
Больше всего людей пропали в Тбилиси, а также в Аджарии и Самегрело-Земо Сванети. Больше всего пропавших в возрасте от 25 до 45 лет. Большинство из них граждане Грузии — 98 %.
Всего в Грузии числятся пропавшими без вести 1 030 человек.
Сейчас в Тбилиси ищут пропавшего 31 января Дмитрия Вязникова. Он жил в столице с 2022 года. Последний раз его видели в Немецкой больнице. В объявлении о поисках сказано, что родственников у мужчины в Тбилиси нет, он нуждается в медицинской помощи и может находится в измененном сознании.
