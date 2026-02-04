Прокуратура провела обыски по делу о хищении и растраты средств на вагоноремонтном заводе

04.02.2026 15:35





Прокуратура Грузии подтвердила, что ведет расследование по факту незаконного присвоения и растраты крупных сумм наличных денежных средств ответственными лицами тбилисского филиала вагоноремонтного завода («Тбилисский филиал завода по ремонту электродвигательных составов» — ред.).



На основании постановления суда в рамках расследования 3 февраля по нескольким адресам были проведены следственные действия — обыски.



Расследование было начато на основании письма Службы внутреннего аудита и мониторинга мэрии Тбилиси и материалах проверки, касающихся возможного преступления.



«Ведется расследование по факту незаконного присвоения и растраты крупных сумм наличных денежных средств ответственными лицами АО «Тбилисский филиал завода по ремонту электродвигательных составов» в Департаменте по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Грузии по статье 182, части 2, подпункту «д» и части 3, подпункту «б» Уголовного кодекса Грузии.



<…> 3 февраля по нескольким адресам были проведены следственные действия — обыски. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





