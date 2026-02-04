|
|
|
Прокуратура провела обыски по делу о хищении и растраты средств на вагоноремонтном заводе
04.02.2026 15:35
Прокуратура Грузии подтвердила, что ведет расследование по факту незаконного присвоения и растраты крупных сумм наличных денежных средств ответственными лицами тбилисского филиала вагоноремонтного завода («Тбилисский филиал завода по ремонту электродвигательных составов» — ред.).
На основании постановления суда в рамках расследования 3 февраля по нескольким адресам были проведены следственные действия — обыски.
Расследование было начато на основании письма Службы внутреннего аудита и мониторинга мэрии Тбилиси и материалах проверки, касающихся возможного преступления.
«Ведется расследование по факту незаконного присвоения и растраты крупных сумм наличных денежных средств ответственными лицами АО «Тбилисский филиал завода по ремонту электродвигательных составов» в Департаменте по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Грузии по статье 182, части 2, подпункту «д» и части 3, подпункту «б» Уголовного кодекса Грузии.
<…> 3 февраля по нескольким адресам были проведены следственные действия — обыски. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна