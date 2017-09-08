Взорванный сегодня в центре Киева «гражданин Грузии» мог быть одним из убийцей Шамиля Басаева

08.09.2017 21:16 Российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко сегодня сообщили о взрыве автомашины в центре Киева, в котором находился гражданин Грузии Тимур Махаури.



Шевченко также подтвердил, что погибший — это «хорошо известный в криминальных кругах» гражданин Грузии Тимур Махаури. По его словам, погибший «имел стойкие связи с разного рода чеченскими кругами» и ранее в этом году получил условный срок в Украине за незаконное обращение с оружием.



Темур Махаури (он же Руслан Папаскери, он же Али Дабуев) по кличке «Зона» является уроженцем Чечни. В 2013 году турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в Стамбульском департаменте разведки и борьбы с терроризмом назвали его одним из убийцей чеченского полевого командира, "героя Абхазии" Шамиля Басаева.



По данным Anadolu Haber, участие в убийстве Шамиля Басаева Руслан Папаскири (кличка «Зона», агентурное имя «Призрак») признал в ходе допроса. Агентство отмечает, что «Зона» заявил во время допроса, что Шамиль Басаев планировал атаковать Москву во время саммита G8 и потребовать вывода войск не только из Чечни, но и с территории всего Северного Кавказа. «Зона» передал эту информацию ФСБ России и получил приказ из Москвы, воспользовавшись представившимся моментом, убить Басаева.



Anadolu Haber со ссылкой на спецслужбы Турции утверждает, что именно «Зона» заминировал машину с оружием и боеприпасами, предназначавшуюся для Шамиля Басаева. Турецкий телеканал "D", который спустя сутки посвятил специальный репортаж указанной теме, уточняет, что «Зона» сам признал факт минирования машины по заданию ФСБ.



Али Дабуев был задержан в стамбульском аэропорту 16 ноября 2012 года, когда он намеревался вылететь в Египет.



Следует отметить, что его задерживали и в Украине в прошлом году. По данным украинских СМИ, полицейские остановили «Мерседес» с вооруженными людьми во время патрулирования. Как пишет местная пресса, «один из них оказался чеченским разведчиком».



«При поверхностном осмотре обнаружили у водителя, гражданина Грузии, два пистолета Glock и Стечкина (АПС) с боевыми патронами», — говорится в сообщении. Когда задержанные предъявили документы, оказалось, что один из них с документами на имя Темура Махаури («Зона») входит в состав «чеченского батальона имени шейха Мансура». Документ выписан на украинском языке.



Это не первая попытка взорвать "Зону". В 2010 году у одного из жилых корпусов Тбилиси прогремел взрыв, Предположительно, он был осуществлен радиоуправляемой бомбой. Сообщалось, что хотели взорвать проживавшего в этом доме молодого чеченца по прозвищу "Зона", в паспорте которого значатся имя и фамилия Руслан Папаскири. Свидетелем взрыва стала соседка. По ее словам, взрыв прогремел сразу же после того, как "Зона" вошел в подъезд дома.















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