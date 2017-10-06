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Более 40 школ эвакуировали в Подмосковье из-за сообщений об угрозе взрыва


06.10.2017   16:12
Анонимные сообщения об угрозе взрыва продолжают поступать в полицию Подмосковья с утра пятницы. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, более 40 школ Подмосковья эвакуированы после звонков о заложенных взрывных устройствах.

Во всех учебных заведениях проводится эвакуация детей и взрослых. По последним данным, эвакуированы в общей сложности около 6 тыс. человек. Помещения школ осматривают кинологи.

Ранее сегодня стало известно об эвакуации 1,5 тыс. человек из пяти школ Москвы, а также здания Мособлдумы и правительства Московской области.






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