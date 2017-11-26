|
Погибший в ходе спецоперации спецназовец похоронен с военными почестями
26.11.2017 16:15
Спецназовца Вано Голашвили, погибшего в ходе спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси, похоронили с военными почестями на Мухатгвердском братском кладбище.
Военный оркестр исполнил траурный марш и гимн Грузии. На погребении на Мухатгвердском братском кладбище присутствовали члены семьи и близкие Вано Голашвили, глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури и министр обороны Леван Изория.
Гражданская панихида по погибшему спецназовцу с утра проходила в Кашветской церкви. Иванэ Голашвили был ранен в голову в ходе спецоперации на улице монаха Габриэла 22 октября. Была сделана неотложная операция, однако спасти его не удалось
Семья Иванэ Голашвили одноразово в виде компенсации получит 100 000 лари, ежемесячно в качестве пенсии будет назначено 1000 лари.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна