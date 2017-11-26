Погибший в ходе спецоперации спецназовец похоронен с военными почестями

26.11.2017 16:15 Спецназовца Вано Голашвили, погибшего в ходе спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси, похоронили с военными почестями на Мухатгвердском братском кладбище.



Военный оркестр исполнил траурный марш и гимн Грузии. На погребении на Мухатгвердском братском кладбище присутствовали члены семьи и близкие Вано Голашвили, глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури и министр обороны Леван Изория.



Гражданская панихида по погибшему спецназовцу с утра проходила в Кашветской церкви. Иванэ Голашвили был ранен в голову в ходе спецоперации на улице монаха Габриэла 22 октября. Была сделана неотложная операция, однако спасти его не удалось



Семья Иванэ Голашвили одноразово в виде компенсации получит 100 000 лари, ежемесячно в качестве пенсии будет назначено 1000 лари.















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