«Тихая оппозиция СССР» - Грузия 1953 года в сообщениях разведки США

25.01.2017 15:12 "Грузинские национальные отношения и стремления"- документ под таким названием хранится в архиве Центрального разведывательного агентства (CIA), который уже доступен. Секретный на то время документ датирован октябрем 1953 года, и отражает информацию, которую в то время раздобыло CIA о Советской Грузии.



В документе приводятся определенные статистические данные о том, какие этнические группы проживали в Грузии, как был перераспределен баланс между этническими группами на местном рабочем рынке, в какой дозе был распространен в Грузии русский язык, и т.д.



В документе CIA также говорится о том, какого рода отношения существовали между русскими и грузинами по имеющейся у них информации. Источник информации в секретном на то время документе не конкретизируется.



"Тенденция вражды или раздора между грузинами и русскими не проявлялась, однако видно, что грузины смотрят сверху на представителей других национальностей (большинства). В их связях и отношениях с русскими явно чувствовался холод (безразличие), и они предпочитали не быть социально ассоциированными с русскими.



Отношение многих грузин было такое: "русские много трудятся, и им это нравится. Нам, грузинам, не нравится работать, так что давайте дадим русским эту возможность"- говорится в документе.



Касательно грузинского языка, в документе CIA написано, что он вообще не ассимилирован с русским языком.



"Партийные организации значительно поработали для "очистки" грузинского языка. Они старались освободить язык от архаичных и иностранных слов. Первый секретарь Центрального комитета коммунистической партии даже подготовил отчет на эту тему в 1950 году. Несмотря на это, в грузинском языке по-прежнему используется много иностранных слов. Обзор грузинских газет четко явствует, какие иностранные слова (преимущественно европейские) используются в грузинском языке. Грузины не приняли много стандартных советских фраз в ее русской форме, но для определения таких значений, как например, "коллективная ферма", "государственная ферма", и "коммунист", используют свои слова"- читаем в документе.



Согласно документу, правда, у грузин не было ненависти к русскому народу, "но почти каждый грузин сопротивлялся полному доминированию над Грузией со стороны советского режима, действующего из Москвы".



"Это чувство было сильным среди крестьян и интеллигенции. Люди были убеждены, что Россия принесла коммунизм в Грузию, и навязала людям. (Среди грузин) имеет место ненависть не в отношении русских, а их власти. Независимость страны захватил не соседний народ, а их правящая сила. Сильная ненависть к русским, которая существовала до установления коммунизма, и в течение определенного периода после этого, в большой доле трансформировалась в ненависть к советской власти. "Многие грузины сейчас осознали, что русский народ такой же глупый, как и мы".



"Грузинам исторически была характерна неистовая любовь к свободе и независимости. Грузины дружелюбные, гостеприимные, и легкие люди, которые не любят участвовать в доносах. У них хорошо развитый талант и возможность избегать жестких (беспощадных) законов. В них есть чувство толерантности к людям, которые делают это. Отметим, если грузин узнает, что кто-то делает деньги не совсем легальным путем, он склонен сказать: "пусть делает, и будет успешным".



Это те свойства, которые дали грузинам возможность развивать «тихую оппозицию» советского режима. Грузины подчинялись разным обязательным формам советского государства, но когда могли, поступали так, как всегда.



Обходить дословное пояснение закона в Грузии было широко распространенной практикой"- сказано в документе, где также идет разговор о том, что в Грузии не существовала организованная форма сопротивления по отношению режима Советского Союза.



"В Советском Союзе экономика Грузии и других этнических меньшинств настолько связана и взаимозависимая, что большинство проживающих там людей предпочитает федеральную систему, которая обеспечивает все стороны равными правами, и искореняет полное доминирование Москвы".



Центральное разведывательное агентство США (CIA) выложило в сеть 13 миллионов деклассифицированных документов. До того они хранились в четырех компьютерах Национального архива в Мериленде.



Опубликованные документы дали более ясное представление о деятельности агентства в ходе вьетнамской, корейской, и холодной войны.



"Доступность к исторически значимым документам уже давно не ограничена географическими барьерами"- говорится в пресс-релизе директора информационного менеджмента агентства, Джозефа Ламберта.



В октябре агентство надеялось, что публикация архивов закончится к концу 2017 года, но в результате интенсивных работ документы были размещены в интернете раньше запланированного. Опубликованные документы, касаются почти всей истории агентства с его создания по 90-е годы включительно.

















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