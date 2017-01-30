Мэр Тбилиси возложил ответственность за пожар на администрацию рынка

30.01.2017 12:27 Ответственность перед торговцами, пострадавшими от пожара в «Детском мире» в первую очередь должна взять на себя администрация рынка. Об этом заявил журналистам мэр Тбилиси Давид Нармания, находящийся на месте происшествия.



Давид Нармания переговорил с пострадавшими от пожара торговцами и осмотрел ситуацию, сложившуюся на территории, прилегающей к «Детскому миру».



Как заявил Нармания, масштабы пожара были весьма велики, однако на данном этапе он локализован. Пожарные работают над отдельными очагами, чтобы полностью ликвидировать пожар.



«Ущерб очень большой. Работало очень много людей и с их стороны слышаться вопросы, как будет возмещен ущерб. Со стороны пострадавших и нас главные акценты делаются на администрацию рынка.



Ответственность перед этими людьми должна взять на себя администрация рынка. Администрация, в первую очередь, должна сказать этим людям, чем может им помочь. Следствием должны быть установлены причины пожара. На большое количество вопросов, которые есть у этих людей, должны быть даны ответы», - заявил Нармания.



По его же словам, на данном этапе неизвестно, сколько пострадало человек.

















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