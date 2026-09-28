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Матч сборных Грузии и Украины завершился вничью
28.09.2026 22:18
Сборная Грузии по футболу в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций принимала сборную Украины. Матч завершился без забитых голов — 0:0.
Сборная Грузии набрала своё первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги наций.
Следующий матч наша команда проведёт 2 октября в гостях против Венгрии.
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