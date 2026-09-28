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Папа Римский: К сожалению, сегодня война вернулась даже в Европу
28.09.2026 22:00
Переговорщики должны быть готовы пожертвовать «определенными позициями» для достижения мира, — об этом в ходе своего выступления во французском городе Мец заявил Папа Римский Лев XIV.
В своей речи понтифик не упомянул напрямую полномасштабное вторжение России в Украину, однако отметил, что война вернулась на европейский континент.
По его словам, «иллюзия — думать, будто перевооружение является ответом».
«К сожалению, сегодня война вернулась, даже в Европу: новая бессмысленная бойня ежедневно уносит множество человеческих жизней. Мы должны взять на себя обязательство вести терпеливый диалог, проявить мужество в переговорах и быть готовыми уступить определенные позиции ради мира», — заявил Папа Римский.
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