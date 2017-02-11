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Еще два швейцарских двухэтажных поезда будут курсировать в Грузии
11.02.2017 19:51
Еще два двухэтажных поезда модели Stadler Kiss начнут курсировать в направлении черноморского побережья Грузии этим летом.
В прошлом году «Грузинская железная дорога» (ГЖД) приобрела четыре новых двухэтажных поезда у швейцарской компании Stadler Bussnang AG. Два из них начали ездить по маршруту Тбилиси-Батуми в конце июля. Оставшиеся два поезда прибудут в Грузию в конце февраля 2017 года.
Согласно сообщению ГЖД, поезда отправятся из Швейцарии в середине февраля. После того как их доставят в Грузию, начнется тестирование. Когда грузинские и швейцарские эксперты подтвердят, что поезда готовы к использованию, они будут введены в эксплуатацию.
Поезда обошлись ГЖД примерно в 40 миллионов евро. Стоимость каждого из них составила 9,9 миллиона евро. Два новых поезда, как и те, которые уже курсируют на маршруте Тбилиси-Батуми, оснащены ультрасовременными системами безопасности. Кроме того, они адаптированы для лиц с ограниченными возможностями.
Каждый из новых двухэтажных поездов за один рейс может осуществлять перевозку 450 пассажиров.
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