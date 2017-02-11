Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еще два швейцарских двухэтажных поезда будут курсировать в Грузии


11.02.2017   19:51
Еще два двухэтажных поезда модели Stadler Kiss начнут курсировать в направлении черноморского побережья Грузии этим летом.

В прошлом году «Грузинская железная дорога» (ГЖД) приобрела четыре новых двухэтажных поезда у швейцарской компании Stadler Bussnang AG. Два из них начали ездить по маршруту Тбилиси-Батуми в конце июля. Оставшиеся два поезда прибудут в Грузию в конце февраля 2017 года.


Согласно сообщению ГЖД, поезда отправятся из Швейцарии в середине февраля. После того как их доставят в Грузию, начнется тестирование. Когда грузинские и швейцарские эксперты подтвердят, что поезда готовы к использованию, они будут введены в эксплуатацию.


Поезда обошлись ГЖД примерно в 40 миллионов евро. Стоимость каждого из них составила 9,9 миллиона евро. Два новых поезда, как и те, которые уже курсируют на маршруте Тбилиси-Батуми, оснащены ультрасовременными системами безопасности. Кроме того, они адаптированы для лиц с ограниченными возможностями.

Каждый из новых двухэтажных поездов за один рейс может осуществлять перевозку 450 пассажиров.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Германский ProCredit Bank выделит медиахолдингу «Палитра групп» кредит на 8 млн долларов
Трубы грузинского производства вышли на рынок Евросоюза
Форум трудоустройства пройдет в Грузии с 20 февраля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Зампред ВС Абхазии оценивает заявления Карасина как очередное проявление цинизма
Евросоюз не планирует признавать абхазские документы
Тбилиси разъясняет условия безвизового режима с ЕС для Сухуми и Цхинвали
Цихелашвили: Освобождение Лукава является приоритетом для правительства
Тбилиси восполнит дефицит электроэнергии для Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан создает Торговый дом в Белоруссии
Евкуров встретился с родными воюющих на Ближнем Востоке уроженцев Ингушетии
Багдасарян: Армения стала государством, еле-еле обеспечивающим свое существование
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна