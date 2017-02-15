КС Грузии отменил меру лишения свободы за приобретение и хранения 100 грамм сырой марихуаны

15.02.2017 17:41 Конституционный суд отменил меру лишения свободы за приобретение и хранение сырой марихуаны весом до 100 грамм. Соответствующее решение было принято Конституционным судом сегодня, 15 февраля.



КС признал утратившей силу нормативное содержание ч.1 ст.260 УКГ, которая предусматривает возможность применения лишения свободы за приобретение и хранение до 100 грамма сырой марихуаны для личного пользования.



Ранее Конституционный суд признал неконституционной норму приобретение и хранение марихуаны до 70 грамм для личного пользования. КС постановил, что недопустимо лишение свободы человека под мотивом защиты его здоровья в условиях, когда приобретением и хранением он не наносит ущерб здоровью других. Вместе с тем КС не посчитал 70 грамма марихуаны тем объемом, который априори создает неизбежную угрозу его сбыта.



В сегодняшнем постановлении КС принял во внимание, что 100 грамм сырой марихуаны эквивалентно 50 граммам высушенной марихуаны. Исходя из этого, КС указал, что приобретение и хранение 100 грамма сырой марихуаны содержит не большую угрозу, нежели приобретение и хранение 70 грамма высушенной марихуаны. Соответственно, согласно постановлению КС, это не считается тем объемом наркотических веществ, который априори создает неизбежную угрозу его сбыта.















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