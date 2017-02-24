Ицик Моше советует правительствам Израиля и Грузии временно приостановить безвизовое сообщение

24.02.2017 15:29 Туристические компании должны работать только на туризм, что касается рабочих виз, Израилю нужны люди из разных стран для работы над проектами, но для этого необходимо чтобы Израиль определил рабочую квоту для граждан Грузии - заявил основатель "Израильского дома" Ицик Моше журналистам, отзываясь на случаи учащенных возвращений грузинских туристов с границы Израиля.



По словам Ицика Моше, во избежание недоразумений в последующем, "Израильский дом" собирается на будущей неделе обратиться с инициативой к правительствам Грузии и Израиля, по которой в течение 100 дней будет прекращено безвизовое сообщение между двумя странами, и специальная комиссия будет работать над урегулированием проблем.



По его же заявлению, первым делом следует разделить туризм и работу.



"Недоразумение, и вопрос СМИ: почему останавливают грузинских туристов в аэропорту Израиля? - должны закончиться. Я бы не хотел, чтобы хорошему прошлому между двумя странами навредила эта фразеология. Мы убеждены, что у инициатив, которые мы поставим на следующей неделе, будут результаты. Мы должны обратиться к правительствам обеих стран, на первом этапе временно, на 100 дней прекратить безвизовое передвижение между Грузией и Израилем. За эти 100 дней следует создать двухстороннюю комиссию, которая будет работать над урегулированием вопросов. Израильское государство должно выделить рабочую квоту для приехавших из Грузии граждан. В то же время, весьма важно, чтобы туристические компании в Грузии не торговали людьми, и не обманывали. Туристические компании должны работать только на туризм"- заявил Ицик Моше.



По его же мнению, если будет желание с обеих сторон, за 100 дней этот вопрос будет урегулирован.

















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