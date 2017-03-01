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Армения считает, что сможет способствовать сближению позицией ЕС и ЕАЭС через Грузию
01.03.2017 19:45
Армения готова содействовать взаимовыгодному сближению позиций Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил во вторник президент республики Серж Саргсян, информирует РИА Новости.
"На начальном этапе членство Армении в ЕАЭС было воспринято в штыки некоторыми нашими западными партнерами, но я рад, что время все расставило по своим местам. Мы готовы содействовать взаимовыгодному сближению позиций ЕС и ЕАЭС. Армения заинтересована в общеевропейском сотрудничестве", — заявил Саргсян, выступая в центре "Карнеги" в Брюсселе.
Он также отметил, что существующие у Еревана с Тегераном тесные экономические, политические и культурные связи превращают Армению в хорошую площадку для входа на иранский рынок европейских компаний.
"Армения может стать самым надежным и самым коротким транзитным путем, связывающим Персидский залив с черноморскими портами. Наши отношения мы никогда не обуславливали отношениями с третьими странами. Сотрудничество Армении – страны-члена ЕАЭС и Грузии – ассоциативного партнера ЕС, свидетельствует о новых возможностях взаимовыгодных отношений", — сказал Саргсян, добавив, что Армения готова стать стабильным партнером в регионе, который будет содействовать процессу сглаживания противоречий крупных игроков, разработке путей экономического развития и формирования эффективной инвестиционной политики.
Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите "Восточного партнерства". Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз и участвовать в евразийской интеграции. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года.
Тем не менее, Совет ЕС в ходе заседания на уровне министров иностранных дел в Люксембурге 12 октября 2015 года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и республикой. В настоящее время Ереван и Брюссель ведут переговоры по заключению рамочного соглашения.
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