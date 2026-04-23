Кавелашвили обвинили в нарушении Конституции

23.04.2026 20:34





Михаил Кавелашвили представил Зураба Патаридзе кандидатом на должность председателя правительства Аджарской Автономной Республики с явным и грубым нарушением конституционного закона Грузии — Конституции Аджарской Автономной Республики, — об этом говорится в заявлении партии «Гахария за Грузию».



Как отмечается в заявлении, президент должен был представить кандидатуру после консультаций со всеми политическими субъектами, представленными в Верховном совете, однако у него не было никакой коммуникации с политической командой «Гахария за Грузию».



«Сегодня Михаил Кавелашвили с явным и грубым нарушением конституционного закона Грузии — Конституции Аджарской Автономной Республики — представил Зураба Патаридзе кандидатом на должность председателя правительства Аджарской Автономной Республики.



Несмотря на то, что Конституция Аджарской Автономной Республики прямо требует, чтобы президент представил кандидатуру после консультаций со всеми политическими субъектами, представленными в Верховном совете, у него не было никакой коммуникации с нашей политической командой — в Верховном совете Аджарской Автономной Республики.



Согласно действующему законодательству, в течение двух недель с момента прекращения полномочий правительства Аджарской Автономной Республики президент Грузии после консультаций с политическими субъектами, представленными в Верховном совете, представляет Верховному совету для утверждения кандидатуру председателя правительства Аджарской Автономной Республики, а также кандидатуры министров, представленные кандидатом на должность председателя правительства.



Соответственно, данный факт мы считаем не формальной ошибкой, а явным и грубым нарушением конституционного закона Грузии — Конституции Аджарской Автономной Республики, неуважением к институтам и к тем гражданам, которых представляет Верховный совет Аджарской Автономной Республики», — говорится в заявлении.





