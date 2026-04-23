В Грузии предъявлены обвинения трём лицам по делу о шпионаже


23.04.2026   20:42


Согласно информации следствия – Департамента контрразведки Службы государственной безопасности, установлено, что обвиняемые, действуя против интересов Грузии по поручению разведывательной службы иностранного государства, собирали и передавали различного рода информацию, включая данные о правоохранительных органах Грузии и стратегических объектах.

Расследование по уголовному делу продолжается по статье 314 (шпионаж), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в ведомстве.


