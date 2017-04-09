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Грузия вспоминает жертв трагедии 9 апреля


09.04.2017   13:10
Сегодня Грузия отмечает День восстановления независимости и вспоминает людей, ставших жертвами жестокого разгона мирного митинга в Тбилиси в 1989 году советскими войсками.

28 лет назад отряды специального назначения внутренних войск СССР напали на демонстрантов, выступивших за независимость, возле тогдашнего Дома правительства — погиб 21 участник акции, большинство из них — женщины.

День 9 апреля 1989 года, или как его стали потом называть, «кровавое воскресенье», стал переломным для Грузии. С трагических событий 9 апреля начался процесс консолидации грузинского общества вокруг идеи национальной независимости и восстановления грузинской государственности.

9 апреля — это день национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину.
Члены правительства, депутаты и простые граждане начали приходить к мемориалу возле здания парламента в Тбилиси еще ночью 8 апреля, они почтили память погибших и возложили цветы.

В течение всего сегодняшнего дня там будут собираться сотни людей, политики, родственники погибших и участники митинга. Мероприятия в память погибших проходят не только в столице, но и в других городах страны. По традиции, во всех церквях Грузии отслужат панихиду по жертвам.

31 марта 1991 года жители Грузии единогласно высказались за восстановление независимости страны и выход из Советского Союза на всенародном референдуме, в котором приняли участие 90,79% населения.

Ровно через два года после трагических событий в Тбилиси, 9 апреля 1991 года, основываясь на результатах этого референдума, законодательный орган Грузии принял декларацию о независимости.

"Новости-Грузия"





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