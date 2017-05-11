Юрия Лужкова внесут в «черный список»

11.05.2017 15:37 Бывший мэра Москвы Юрий Лужков будет внесен в "черный список" и он не сможет более въехать в Грузию. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.



"То, что произошло на этом этапе, было обусловлено тем, что в свое время он не был внесен в список. Мы введем его в этот [черный] список и в Грузию он не сможет въехать", - заявил Хуцишвили.



Напомним, что визит Лужкова в Грузию наделал много шума среди грузинской общественности. МВД Грузии заявило, что вышел срок давности совершенного им преступления, которое заключается в пребывании на оккупированных территориях. МВД в данном случае опирается на срок давности административных правонарушений, хотя нарушение закона "Об оккупированных территориях" является уголовным.















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