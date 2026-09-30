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Парулава: Гарибашвили своим недалеким умом думал, что может доставить удовольствие своему хозяину нападками на Гахария
30.09.2026 13:02
Гарибашвили своим недалёким умом решил, что, нападая на Гахария и нашу политическую команду, сможет угодить хозяину, — заявил депутат партии «Гахария — за Грузию» Гига Парулава, комментируя опубликованное вчера письмо бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
По его словам, письма Гарибашвили никак не связаны ни с проблемами страны, ни с проблемами граждан.
«Гарибашвили своим недалёким умом решил, что, нападая на Гахария и нашу политическую команду, сможет угодить хозяину. Он снова и снова публикует эти письма, исходя из собственных интересов. Если сегодня в стране действительно есть какие-либо проблемы, то именно они начались со времён Гарибашвили.
С того дня, как этот человек начал писать письма, он говорит только о себе, о собственных проблемах, и вообще не упоминает проблемы общества и граждан нашей страны. Эти письма никак не связаны ни с проблемами нашей страны, ни с проблемами наших граждан. Он пытается спасти себя перед хозяином», — заявил Парулава.
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