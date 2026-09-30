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Павленишвили: В резолюции EPP напрямую содержится требование об освобождении Георгия Барамидзе
30.09.2026 13:07
В резолюции Европейской народной партии были рассмотрены все те антигосударственные, антинациональные и антизападные действия, посредством которых Иванишвили укрепляет авторитарный режим - В ней напрямую содержится требование освободить Георгия Барамидзе - Это первая резолюция, в которой подчёркивается, почему процесс, ведущийся против Георгия Барамидзе, можно считать классическим примером политического преследования, — заявил на брифинге член «Единства — Национального движения» Ираклий Павленишвили, комментируя резолюцию, принятую «Европейской народной партией» (EPP).
По его словам, в документе также говорится о важности освобождения Михаила Саакашвили и всех остальных политических заключённых.
«Вчера »Европейская народная партия», крупнейшая европейская политическая семья, приняла резолюцию, которая очень важна, поскольку касается происходящих в Грузии процессов и попытки установить авторитаризм со стороны антигрузинского режима Иванишвили. В резолюции рассмотрены все антигосударственные, антинациональные и антизападные действия, посредством которых Иванишвили укрепляет авторитарный режим и стремится укрепить диктатуру. Речь идёт о попытке запретить партии, политическом преследовании и нарушении прав человека.
Что особенно важно, в ней напрямую содержится требование освободить Георгия Барамидзе и подчёркивается политический характер его задержания. Это первая резолюция, в которой чётко говорится, почему процесс, ведущийся против Георгия Барамидзе, можно считать классическим примером политического преследования. Кроме того, содержится требование освободить Михаила Саакашвили и всех других политических заключённых», — отметил Павленишвили.
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