Тазо Датунашвили: Куда делся лари, обещанный в 2012 году, почему топливо не подешевело?

30.09.2026 13:05





За последний месяц различные категории дизельного топлива подорожали на 36–50 тетри - Самое тяжёлое заключается в том, что из-за расходов грузинские виноградари и фермеры стоят перед дилеммой: прекратить выращивать культуру, которой они занимаются, сократить площади или вообще отказаться от этого дела - Куда делся обещанный в 2012 году лари, почему топливо не подешевело? Какова конкретная причина этого? — заявил на брифинге один из лидеров «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунашвили.



По его словам, на фоне нестабильной ситуации на международном рынке «Грузинская мечта» обязана не оставаться в стороне от бедственного положения грузинских фермеров и в качестве временной меры снизить или полностью отменить акцизный налог.



«14 лет назад Бидзина Иванишвили пришёл к власти, в том числе с обещанием снизить стоимость топлива. Одним из главных обещаний »Грузинской мечты» 14 лет назад было снижение цены на топливо на 1 лари. После всего этого прошло 14 лет, и мы находимся в сентябре, когда вся страна занята сбором винограда и урожая, а основные виды топлива, которые грузинский фермер использует в период сбора урожая и вообще обработки, с каждым днём дорожают.



За последний месяц различные категории дизельного топлива подорожали на 36–50 тетри. Например, в сети »Гальф» евро-дизель подорожал на 50 тетри. У »Джифорс» евро-дизель подорожал на 48 тетри. В сети »Виссол» экодизель подорожал на 46 тетри, евро-дизель — на 47 тетри. В сети »Сокар» дизель Euro 5 подорожал на 48 тетри, “Nano Euro 5” — на 36 тетри», — заявил Тазо Датунашвили.



По его словам, если сравнить сегодняшние показатели, например, с ситуацией в 2012 году, положение становится ещё более тревожным. По его словам, за эти 14 лет цена на дизельное топливо выросла на 2,60 лари.



«Когда дизель так дорожает, это массово увеличивает все расходы, которые несёт виноградарь, фермер или обычный крестьянин, чтобы производить продукцию в течение всего года. В конечном итоге эта цена отражается не только на кармане фермеров, но и на кармане всего населения, поскольку цены растут по всей торговой цепочке и в итоге дорожает грузинская сельскохозяйственная продукция, а это означает, что она становится менее конкурентоспособной по сравнению с импортной продукцией, которая сегодня доминирует на грузинском рынке.



Самое тяжёлое заключается в том, что из-за этих расходов грузинские виноградари и фермеры стоят перед дилеммой: прекратить выращивать культуру, которой они занимаются, сократить площади или вообще отказаться от этого дела. Это явление подтверждают конкретные цифры: за последние 10 лет площадь обрабатываемых в Грузии земель сократилась на 26%», — заявил Датунашвили.





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