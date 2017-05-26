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Грузия терпеливо ждет вступления в ЕС и НАТО - президент


26.05.2017   21:06
Мы терпеливо ожидаем те минуты, тот момент, когда Евросоюз и НАТО решат стать еще более сильными, стойкими, приняв в свои ряды Грузию, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, выступая после церемонии принесения присяги призывниками.

Маргвелашвили поздравил собравшихся с Днем независимости, и заострил внимание на европейских устремлениях страны.

«Сегодня с этой трибуны я хочу еще раз подчеркнуть те основные ценности, вокруг которых объединено наше общество и государство. В первую очередь, от имени многонациональной Грузии хочу подтвердить всем нашим вынужденно перемещенным гражданам, которые живут за линией оккупации, что грузинское государство не сделает ни шага назад на пути единства и территориальной целостности. Мы добьемся этой цели с помощью самого сильного оружия, которое выражается в строительстве сильной и успешной Грузии. Эта цель будет достигнута миром, а не за счет оружия. Сегодня я хочу вновь подтвердить, что тот заказ, который грузинское общество годами дает грузинскому государству, заказ, подразумевающий наши европейские и евроатлантические устремления, будет успешно достигнут. Грузинское государство твердо стоит на этом пути, и мы терпеливо ожидаем тех минут, того момента, когда как Евросоюз, так и НАТО решат стать еще более сильными, еще более стойкими, приняв Грузию в свои ряды», - заявил президент.






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