Россия должна вернуться к официально признанным границам - Паоло Алли

28.05.2017 17:31 Мы поддерживаем Грузию и ее территориальную целостность. Россия должна вернуться к официально признанным границам, - об этом в интервью агентству «IPN» заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.



Как отметил президент ПА НАТО, тот факт, что сессия Парламентской ассамблеи альянса проводится в Тбилиси, очень важен и символичен. По его словам, это означает, что НАТО и Парламентская ассамблея НАТО твердо поддерживают Грузию и евроатлантические устремления Грузии. По оценке Паоло Алли, те события и процессы, которые происходят в регионе, важны для западных стран.



«Мы признаем те невообразимые усилия, которые Грузия показала в последние годы с точки зрения усиления демократии. У Грузии впечатляющие результаты. Думаю, наше присутствие здесь доказывает, что мы очень ценим ваши усилия. Мы всегда рассматриваем вопросы, связанные с вашим регионом. Стабильность Грузии важна не только для Грузии и региона, но и всех западных стран – то, что происходит в регионе важно, если учитывать агрессивное поведение России в Грузии, Украине и Молдове. Эти конфликты представляют опасность для всех. Соответственно, наш мессидж в том, что мы поддерживаем Грузию и ее территориальную целостность. Россия должна вернуться к официально признанным границам. Мы твердо привержены защищать и поддерживать Грузию в плане развития демократии и евроатлантических устремлений», - заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.















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