С сегодняшнего дня начинается т.н вторичное зачисление в вузы страны

14.09.2026 11:17





По информации Национального центра оценки и экзаменов, с сегодняшнего дня начинается так называемое вторичное зачисление.



По данным центра, с 11:00 14 сентября до 18:00 18 сентября абитуриенты смогут принять участие в процессе так называемого вторичного зачисления и выбрать любое желаемое количество образовательных программ.



По информации Национального центра экзаменов, в процессе выбора программ для так называемого вторичного зачисления абитуриентам поможет обновленный электронный буклет Национального центра оценки и экзаменов — «Справочник для абитуриентов».



«В справочнике представлена подробная информация об образовательных программах высших и профессиональных образовательных учреждений, а также о количестве мест, доступных для абитуриентов.



Для выбора программ с 14 по 18 сентября включительно абитуриент должен зайти на регистрационный портал www.online.naec.ge, выбрать баннер «Единые национальные экзамены — вторичное зачисление», пройти авторизацию с помощью личного номера и уже имеющегося пароля, а затем выбрать желаемые образовательные программы.



Важно, чтобы при выборе программ абитуриенты учитывали:



минимальный порог компетенции, установленный образовательным учреждением по каждому предмету; количество мест на образовательной программе; стоимость обучения; город, в котором реализуется образовательная программа.



Абитуриенты должны выбрать желаемое количество бакалаврских и профессиональных образовательных программ с учетом результатов единых национальных экзаменов 2026 года.



Право участвовать во вторичном зачислении имеет абитуриент, который преодолел установленный минимальный порог компетенции по каждому предмету на единых национальных экзаменах 2026 года, однако не получил права на зачисление; а также абитуриент, который не преодолел установленный минимальный порог компетенции по каждому предмету на единых национальных экзаменах 2026 года, но преодолел минимальный порог компетенции, установленный для профессиональных образовательных программ», — говорится в информации.







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