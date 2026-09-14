В селе Ингири Зугдидского муниципалитета нанесены ранения молодому человеку

14.09.2026 11:06





В селе Ингири Зугдидского муниципалитета ранили молодого мужчину. По имеющейся информации, на территории возле одного из ресторанов между местными жителями произошла словесная перепалка, которая переросла в драку, в ходе которой один из молодых людей нанес другому ранения. Предположительно, молодой мужчина получил ножевые ранения. Он доставлен в клинику.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД Грузии, по факту произошедшего начато расследование по статье 19-108 УК, которая предусматривает покушение на умышленное убийство. По данным ведомства, правоохранители проводят активные следственные мероприятия.





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