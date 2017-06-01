Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Национальное движение» требует отставки глав МВД и СГБ


01.06.2017   10:48
В связи с фактом пропажи азербайджанского журналиста «Национальное движение» требует отставки глав МВД и СГБ.

Как заявила на вчерашнем брифинге в парламенте Саломе Самадашвили, подобная спецоперация не могла пройти без решения премьер-министра Грузии, потому что такие спецоперации согласовываются на высшем политическом уровне.

«Прошло 24 часа с тех пор, как на территории Грузии пропал азербайджанский журналист, который впоследствии оказался в руках азербайджанских правоохранителей. Мы видим, что представители грузинских властей делают на эту тему все более абсурдные заявления. В парламенте мы увидели, что представители большинства не заинтересованы в выяснении истины. Мы считаем случившееся наглядным примером того, что система безопасности в Грузии развалилась. Ответственность за это ложится прямо на власти.

Грузия возвращается в те темные времена, когда похищение человека на улице было обычным делом, и ответственность за это должны нести нынешние власти. Если в похищении азербайджанского журналиста участвовали представители грузинских правоохранительных ведомств, тогда мы имеем дело с уголовным преступлением, которое нужно расследовать. Следует подчеркнуть, что подобная спецоперация не могла пройти без решения премьер-министра Грузии, потому что такие спецоперации согласовываются на высшем политическом уровне.

Если же наши правоохранители не участвовали в этой спецоперации, это свидетельствует о полном разрушении системы безопасности в нашей стране и с улиц Тбилиси можно похитить любого человека. Единственным адекватным ответом и требованием является немедленная отставка министра внутренних дел и руководителя Службы государственной безопасности. По международному имиджу нашей страны нанесен большой удар», - заявила Саломе Самадашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Разница между доходами и расходами населения Грузии сокращается
Как изменился автомобильный рынок Грузии после принятия новых регуляций?
В Грузии ужесточат контроль за популярными у туристов ресторанами и кафе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудаутском районе муж застрелил жену
В Абхазии прекратили уголовное преследование убийцы гражданина Грузии
Оккупанты продолжают удерживать в Абхазии похищенного Хвичу Цкарозия
Камера вместо награды: эксклюзивные детали ликвидации Вальмера Бутбы и Тамаза Квеквескири
Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении завершил формирование правительства
Госдеп США о решении проблем по реализации Южного газового коридора
Фильм "Судьба правителя" продемонстрирован в Батуми на грузинском языке
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна