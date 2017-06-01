«Национальное движение» требует отставки глав МВД и СГБ

01.06.2017 10:48 В связи с фактом пропажи азербайджанского журналиста «Национальное движение» требует отставки глав МВД и СГБ.



Как заявила на вчерашнем брифинге в парламенте Саломе Самадашвили, подобная спецоперация не могла пройти без решения премьер-министра Грузии, потому что такие спецоперации согласовываются на высшем политическом уровне.



«Прошло 24 часа с тех пор, как на территории Грузии пропал азербайджанский журналист, который впоследствии оказался в руках азербайджанских правоохранителей. Мы видим, что представители грузинских властей делают на эту тему все более абсурдные заявления. В парламенте мы увидели, что представители большинства не заинтересованы в выяснении истины. Мы считаем случившееся наглядным примером того, что система безопасности в Грузии развалилась. Ответственность за это ложится прямо на власти.



Грузия возвращается в те темные времена, когда похищение человека на улице было обычным делом, и ответственность за это должны нести нынешние власти. Если в похищении азербайджанского журналиста участвовали представители грузинских правоохранительных ведомств, тогда мы имеем дело с уголовным преступлением, которое нужно расследовать. Следует подчеркнуть, что подобная спецоперация не могла пройти без решения премьер-министра Грузии, потому что такие спецоперации согласовываются на высшем политическом уровне.



Если же наши правоохранители не участвовали в этой спецоперации, это свидетельствует о полном разрушении системы безопасности в нашей стране и с улиц Тбилиси можно похитить любого человека. Единственным адекватным ответом и требованием является немедленная отставка министра внутренних дел и руководителя Службы государственной безопасности. По международному имиджу нашей страны нанесен большой удар», - заявила Саломе Самадашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

